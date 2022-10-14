Стартовала продажа билетов на второй этап Гран-при России в Сочи. Стоимость – от 450 до 2400 рублей

Началась продажа билетов на второй этап Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи.

Соревнования пройдут 29-30 октября в ледовом дворце «Айсберг». Стоимость билетов – от 450 до 2400 рублей.

На турнире выступят , , , , , – , и . Полный список участников станет известен перед соревнованиями.