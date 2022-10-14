Стартовала продажа билетов на второй этап Гран-при России в Сочи. Стоимость – от 450 до 2400 рублей

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Началась продажа билетов на второй этап Гран-при России «Бархатный сезон» в Сочи. 

Соревнования пройдут 29-30 октября в ледовом дворце «Айсберг». Стоимость билетов – от 450 до 2400 рублей. 

На турнире выступят Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Александра БойковаДмитрий Козловский, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Полный список участников станет известен перед соревнованиями. 

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