Сергей Доброскоков: «Для парного катания разница между ростом и весом должна составлять у девочки 114-115. Не получается держать себя в рамках – можно уйти в танцы»

Российский тренер Сергей Доброскоков рассказал о требованиях к весу партнерши в парном катании.

– Как вы обходите болезненный для фигуристок вопрос, когда надо сказать девочке, что у нее лишний вес? Говорите об этом открытым текстом или приходится очень тщательно подбирать слова?

– Просто объясняю, что мы все-таки не бобслеем занимаемся. Партнер-то ладно, он всегда девочку поднимет – в зале для этого занимается.

Но выбросы никуда не денешь. Там высота, пролет, нагрузка в пять раз увеличивается при приземлении. Килограмм лишнего веса – колени, считай, полетели – и все, с большим спортом покончено.

Значит, надо просто для себя решить: хочешь заниматься парным катанием – укладывайся в вес.

Я даю критерии. Для парного катания разница между ростом и весом должна составлять у девочки 114-115. Не получается держать себя в этих рамках — всегда можно уйти в танцы или вообще поменять вид спорта, – сказал Доброскоков.