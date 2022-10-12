Сергей Доброскоков: «Если говорить о четверном выбросе, я бы назвал более высокими шансы Мишиной и Галлямова»

Тренер Сергей Доброскоков оценил шансы ведущих российских спортивных пар выучить сложные элементы.

— Если говорить о четверном выбросе, я бы назвал более высокими шансы Мишиной и Галлямова, потому что Настя просто уникально устойчивая девочка.

Бойкова и Козловский выполняют тройные выбросы как бы в длину, с пролетом. Четверной с такой траекторией делать рискованнее, чем когда партнерша вкручивается наверх. А вот для четверной подкрутки фигуристам надо обладать, помимо всего прочего, определенными параметрами.

— Хотите сказать, что подкрут в четыре оборота требует того стандарта, который когда-то ввел в обиход парного катания Станислав Жук, объединяя в своих парах мощного, физически развитого партнера и маленькую верткую партнершу?

— Да. Ходыкину я в свое время говорил: если хотите соревноваться с ведущими парами, нужно обязательно делать четверную подкрутку. По своей комплекции Даша и Денис идеально подходили для того, чтобы успешно выполнять этот элемент. Я, в принципе, думал, что Даша будет у меня делать не только подкрутку, но и четверной выброс. Но ребята как-то попробовали подкрутку в зале, что-то им не понравилось — и работу забросили.

— И вы, как тренер, потеряли к этой паре интерес?

— Ну интерес действительно в определенной степени пошел на убыль. Дело было даже не в том, что мы не попали на Олимпийские игры: это как раз было предсказуемо. У меня три высших образования, два из них — математические. Поэтому я всю жизнь был реалистом, привык четко все просчитывать. В том числе количество баллов, которые способны заработать мои спортсмены.

Расчет-то в случае с Павлюченко и Ходыкиным был простым: акробатика — это хорошо, как и поддержки четвертого уровня, но прыжковый контент у соперников посильнее. Да и компонентами нам ведущие пары не обыграть.

— Почему?

— Потому что пары, где оба партнера относительно высокие, всегда смотрятся выигрышнее, чем крупный партнер и маленькая партнерша. Значит, можно брать только максимальной сложностью там, где это возможно. Знаю, что точно так же все всегда просчитывала Москвина: сколько и на чем ее фигуристы могут выиграть у противников, сколько проиграть, где надо добавить, чтобы обеспечить себе технический запас, – сказал Доброскоков.