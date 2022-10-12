Сергей Доброскоков: «Если говорить о четверном выбросе, я бы назвал более высокими шансы Мишиной и Галлямова»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Сергей Доброскоков Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Фигурное катание

Тренер Сергей Доброскоков оценил шансы ведущих российских спортивных пар выучить сложные элементы. 

— Если говорить о четверном выбросе, я бы назвал более высокими шансы Мишиной и Галлямова, потому что Настя просто уникально устойчивая девочка.

Бойкова и Козловский выполняют тройные выбросы как бы в длину, с пролетом. Четверной с такой траекторией делать рискованнее, чем когда партнерша вкручивается наверх. А вот для четверной подкрутки фигуристам надо обладать, помимо всего прочего, определенными параметрами.

— Хотите сказать, что подкрут в четыре оборота требует того стандарта, который когда-то ввел в обиход парного катания Станислав Жук, объединяя в своих парах мощного, физически развитого партнера и маленькую верткую партнершу?

— Да. Ходыкину я в свое время говорил: если хотите соревноваться с ведущими парами, нужно обязательно делать четверную подкрутку. По своей комплекции Даша и Денис идеально подходили для того, чтобы успешно выполнять этот элемент. Я, в принципе, думал, что Даша будет у меня делать не только подкрутку, но и четверной выброс. Но ребята как-то попробовали подкрутку в зале, что-то им не понравилось — и работу забросили.

— И вы, как тренер, потеряли к этой паре интерес?

— Ну интерес действительно в определенной степени пошел на убыль. Дело было даже не в том, что мы не попали на Олимпийские игры: это как раз было предсказуемо. У меня три высших образования, два из них — математические. Поэтому я всю жизнь был реалистом, привык четко все просчитывать. В том числе количество баллов, которые способны заработать мои спортсмены.

Расчет-то в случае с Павлюченко и Ходыкиным был простым: акробатика — это хорошо, как и поддержки четвертого уровня, но прыжковый контент у соперников посильнее. Да и компонентами нам ведущие пары не обыграть.

— Почему?

— Потому что пары, где оба партнера относительно высокие, всегда смотрятся выигрышнее, чем крупный партнер и маленькая партнерша. Значит, можно брать только максимальной сложностью там, где это возможно. Знаю, что точно так же все всегда просчитывала Москвина: сколько и на чем ее фигуристы могут выиграть у противников, сколько проиграть, где надо добавить, чтобы обеспечить себе технический запас, – сказал Доброскоков. 

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