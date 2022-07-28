Ходыкин об уходе от Доброскокова: «Последние сезоны мы работаем напрямую с Росляковым. Теперь у него своя группа – стал биг-боссом, крутой теперь»

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, прокомментировал уход от тренера Сергея Доброскокова.

Сегодня стало известно, что спортсмены будут готовиться к сезону под руководством Сергей Рослякова. У Доброскокова они тренировались с 2016 года.

«Этот переход никак не повлияет на нас. Последние несколько сезонов мы работаем напрямую с Сергеем Сергеевичем (Росляковым). Просто теперь это официально две разные группы. Сергей Сергеевич всегда писал нам тренировочные планы, всегда выбирал соревновательный план на год.

Мы в шикарных отношениях с Сергеем Владимировичем (Доброскоковым), ничего у нас с ним не поменялось. Мы на одном льду работаем просто на разных часах.

У Сергея Сергеевича добавилась группа своих молодых спортсменов, с которыми он также работает напрямую. Раньше у него были только мы и группа Сергея Владимировича, которой он помогал в меру своих возможностей. Теперь у него своя группа, с которой он работает, выстраивает планы, программы. Сейчас он подбирает команду специалистов под себя. Стал биг-боссом, крутой теперь.

Приходите все в нашу группу, у нас самая лучшая группа, самая веселая и позитивная. Сергей Сергеевич лучший специалист в мире. То, что могут придумывать он и его команда, не имеет границ, и вы увидите это уже в этом сезоне», – цитирует Ходыкина Sport24.

Также фигурист подтвердил, что в новом сезоне продолжит кататься в паре с Павлюченко.

– Как проходит подготовка к новому сезону?

– Шикарно, насчет программ пока хочу оставить в секрете, но мы работаем над ними. Зрители смогут увидеть нечто большее, чем в прошлом году.

– Расскажите, почему недавно распространились фотографии, где Даша каталась с другим партнером?

– Так случилось. В межсезоньях часто и я катаюсь и делаю какие-то элементы с другими девочками. Это всегда помогает почувствовать элемент по-другому. Это нормально в межсезонье.

– Но в сезоне вы продолжаете кататься с Дашей?

– Да, – приводит слова Ходыкина «Матч ТВ».

Павлюченко и Ходыкин будут тренироваться у Рослякова. С 2016 года они занимались под руководством Доброскокова