Сергей Доброскоков: «Павлюченко и Ходыкин усложнять технику не собираются. А я по натуре технарь, всегда за новое»

Тренер по фигурному катанию объяснил переход Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина к Сергею Рослякову.

Ранее Росляков и Доброскоков работали вместе.

— Во‑первых, нас наградили титулами «заслуженный тренер». Сережа уже давно хотел создать свою группу. Нужно же, чтобы в ней была какая‑то сильная пара. Ну и мы решили. Сели, поговорили вместе.

Во‑вторых, мы спросили Дашу с Денисом: «Уже столько времени работаем вместе. С кем вы хотите продолжить?». Они говорят: «Сергей Сергеевич у нас более креативный». Ребята усложнять технику не собираются. А я по натуре технарь, всегда за новое. Даша и Денис хотят просто кататься, акробатику внедрять. Они вообще все креативщики: заходы, новые вращения.

— То есть расставание у вас цивилизованное.

— Конечно. Мы же работаем на одном катке, часто видимся. Просто разделили группы. Считаю, что Сергею пора вставать на ноги, вести свою группу.

— Не грустно было отпускать учеников? Тем более что Росляков тоже по сути ваш воспитанник.

— У меня фамилия такая — стараюсь добро нести. Мы и с Сергеем, и с Дашей, и с Денисом все полюбовно решили. Общаемся, я за них болею, переживаю. Мы ведь с нуля их воспитали, ребята очень хорошие.

У них был период, когда хотели закончить, а сейчас все нормально. Просто настал момент человеку расти, почувствовать себя главным начальником, – сказал Доброскоков.