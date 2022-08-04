Плющенко о сокращении российских квот: «Надо быть готовым ко всему. Может, ситуация изменится, потому что здесь двойные стандарты»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о сокращении российских квот на чемпионат мира.

На ЧМ и юниорском ЧМ от страны сможет выступить один фигурист/пара в каждом виде, если спортсмены будут допущены к стартам. При этом Россия сохранила максимальные квоты (по три в каждом виде) на чемпионат Европы.

– Обьявили, что на чемпионате мира у России будет только одна квота. Как вы к этому относитесь?

– Одна квота – это юниорская, в Европе у нас три, а с Америкой сложнее, там одна только. Ну, слушайте, еще раз говорю: надо быть готовым ко всему.

Может быть, ситуация изменится, потому что здесь двойные стандарты – кому-то можно выступать, а кому-то нельзя, – заявил Плющенко.

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