Стоимость билетов на этап Гран-при России «Золотой конек Москвы» снизилась вдвое

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Организаторы этапа Гран-при России «Золотой конек Москвы» в два раза снизили цены на билеты соревнований.

Согласно информации на сайте Kassir.ru, с 11 по 14 октября на определенные категории билетов (3200, 3800, 5500, 6000, 6500 и 7000 рублей) действует скидка в 50%

«Золотой конек Москвы» пройдет 22-23 октября во дворце спорта «Мегаспорт».

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