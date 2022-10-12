Стоимость билетов на этап Гран-при России «Золотой конек Москвы» снизилась вдвое

Организаторы этапа Гран-при России «Золотой конек Москвы» в два раза снизили цены на билеты соревнований.

Согласно информации на сайте Kassir.ru, с 11 по 14 октября на определенные категории билетов (3200, 3800, 5500, 6000, 6500 и 7000 рублей) действует скидка в 50%

«Золотой конек Москвы» пройдет 22-23 октября во дворце спорта «Мегаспорт».

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов