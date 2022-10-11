Навка о шоу «Руслан и Людмила» с участием Загитовой: «В это непростое время как никогда важно дарить друг другу положительные эмоции и радость»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о шоу «Руслан и Людмила», которое будет проходить в ноябре в Кемерове, Новосибирске, Омске и Барнауле.
Главную роль в постановке исполнит олимпийская чемпионка Алина Загитова.
«В это непростое время как никогда важно дарить друг другу положительные эмоции и радость.
Уверена, что долгожданная встреча с Людмилой – Алиной Загитовой и многими другими так полюбившимися зрителям героями подарит вам хорошее настроение и счастье», – цитируют Навку сайт с афишей шоу.
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