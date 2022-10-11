«Я на пенсии? Ну так, одной ногой». Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Громкий вопрос»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала гостем шоу «Громкий вопрос», которое ведут комики Антон Шастун, Сергей Матвиенко, Арсений Попов и Дмитрий Позов.

– А теперь коварный вопрос: ты еще катаешься?

– Я еще пока что катаюсь.

– А ты разве не на пенсии?

– Я? Ну, так… одной ногой, знаешь.

– Но ты же не соревнуешься?

– Нет, не соревнуюсь, – ответила 22-летняя фигуристка.

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