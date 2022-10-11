«Я на пенсии? Ну так, одной ногой». Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Громкий вопрос»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала гостем шоу «Громкий вопрос», которое ведут комики Антон Шастун, Сергей Матвиенко, Арсений Попов и Дмитрий Позов.
– А теперь коварный вопрос: ты еще катаешься?
– Я еще пока что катаюсь.
– А ты разве не на пенсии?
– Я? Ну, так… одной ногой, знаешь.
– Но ты же не соревнуешься?
– Нет, не соревнуюсь, – ответила 22-летняя фигуристка.
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