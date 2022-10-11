«Я на пенсии? Ну так, одной ногой». Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Громкий вопрос»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала гостем шоу «Громкий вопрос», которое ведут комики Антон Шастун, Сергей Матвиенко, Арсений Попов и Дмитрий Позов.

– А теперь коварный вопрос: ты еще катаешься?

– Я еще пока что катаюсь.

– А ты разве не на пенсии?

– Я? Ну, так… одной ногой, знаешь.

– Но ты же не соревнуешься?

– Нет, не соревнуюсь, – ответила 22-летняя фигуристка.

Почему фигуристы не могут вовремя завершить карьеру? Разбираем все причины

«Медведева востребована и счастлива. Она поняла: золото Олимпиады не определяет ее как человека». Разговор с Брайаном Орсером