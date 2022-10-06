Медведева об этическом кодексе ФФКР: «Что это такое? Первый раз об этом слышу»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что не знает о введении этического кодекса в российском фигурном катании.
– В фигурном катании недавно приняли кодекс этики. Как оцените это нововведение?
– Что это такое?
– Не слышали?
– Первый раз об этом слышу.
– Там указано, о чем нужно говорить в интервью, что нужно согласовывать комментарии, переходы к другому тренеру. За нарушения вводят санкции, штрафы. Вплоть до дисквалификации.
– А, ну мне это не грозит, – сказала Медведева со смехом.
Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой
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