Медведева об этическом кодексе ФФКР: «Что это такое? Первый раз об этом слышу»

Двукратная чемпионка мира заявила, что не знает о введении этического кодекса в российском фигурном катании.

– В фигурном катании недавно приняли кодекс этики. Как оцените это нововведение?

– Что это такое?

– Не слышали?

– Первый раз об этом слышу.

– Там указано, о чем нужно говорить в интервью, что нужно согласовывать комментарии, переходы к другому тренеру. За нарушения вводят санкции, штрафы. Вплоть до дисквалификации.

– А, ну мне это не грозит, – сказала Медведева со смехом.

Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой