Елена Соколова: «Сейчас спортсменка, прошедшая три олимпийских цикла, воспринимается как музейный экспонат. А для меня, Слуцкой и Бутырской это была настоящая жизнь»

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию рассказала о соперничестве с Ириной Слуцкой.

– Неужели не гложет обида на то, что на чемпионате Европы-2004 на золото вытянули Юлию Себастьян, а на ЧЕ-2003 золото досталось ?

– Обижаться – удел слабых. Конечно, разочарования были, но они давали дополнительный стимул работать. Именно поэтому так надолго задержалась в фигурном катании.

Сейчас спортсменка, прошедшая три олимпийских цикла, воспринимается как музейный экспонат. А для меня, Иры Слуцкой, Маши Бутырской, Юли Солдатовой это была настоящая жизнь. И пенки, которые мы получали на соревнованиях, заставляли двигаться вперед. Да и на кого обижаться? На судей? Так их слишком много.

– В последние годы фанаты различных фигуристок стремятся столкнуть их лбами, что началось с яростной полемики между «загитоманами» и «медведеботами». Как складывались отношения между фигуристками в ваше время?

– Отношения между фигуристками нашего поколения всегда были очень корректными. Такими и до сих пор остаются. С Ирой Слуцкой мы поздравляем друг друга с днями рождения или какими-то приятными событиями в жизни. Да и вообще, отношения между спортсменками несколько иные, чем представляют их фанаты. Уверена, что и у фигуристок нынешнего поколения – тоже.

– Пройдя три олимпийских цикла, в какой момент вы почувствовали: пора заканчивать?

– У меня не было такого, что утром проснулась – и поняла: не хочу идти на тренировку. Хотя после Олимпиады в Турине чувствовала: все, накаталась. Дело даже не в результатах, которые в последнем сезоне были самыми худшими за карьеру. Просто фигурное катание перестало приносить удовольствие, – сказала Соколова.