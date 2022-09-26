Слуцкая об участии в турнире по шоу-программам: «Не понимаю, зачем мне это нужно? Матери троих детей»

Теги Ирина Слуцкая сборная России женское катание Матч ТВ Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Двукратный призер Игр Ирина Слуцкая поделилась мнением о стартующем сезоне в фигурном катании. 

«Что бы ни происходило, спортсмены должны соревноваться. Их задача — выступать, быть в форме, быть готовыми к тому, что когда‑нибудь нас выпустят на международную арену. К этому моменту нужно подойти в хорошем состоянии. Если пропустить сезон, не выступать, то восстанавливаться крайне сложно.

Что касается участия в турнире шоу‑программ, то, когда время подойдет, тогда и решим. Лучше, если на этом турнире будут выступать спортсмены, которые находятся в более оптимальной форме.

Может ли он стать мотивацией для меня вернуться на лед? Я с него не уходила, продолжаю кататься и тренировать. Просто не понимаю — зачем мне это нужно? Матери троих детей», — сказала Слуцкая.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные