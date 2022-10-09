Finlandia Trophy. Фурнье-Бодри и Соренсен, Гавайек и Бэйкер, Грин и Парсонс представят произвольные танцы
9 октября на турнире Finlandia Trophy в Эспоо танцевальные дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танца лидируют канадцы Лоранс Фурнье Бодри – Николай Соренсен.
ISU Challenger
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 13.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
2. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США)
3. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
4. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
Вторая разминка
5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
6. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
7. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
8. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
Положение после ритм-танца
1. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 81,83
2. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 78,90
3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 74,35
4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 72,79
5. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 72,64
6. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 68,81
7. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США) – 61,51
8. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва) – 54,50
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