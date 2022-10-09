Finlandia Trophy. Фурнье-Бодри и Соренсен, Гавайек и Бэйкер, Грин и Парсонс представят произвольные танцы

9 октября на турнире в Эспоо танцевальные дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танца лидируют канадцы – .

ISU Challenger

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 13.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

2. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США)

3. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

4. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

Вторая разминка

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

6. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

7. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

8. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

Положение после ритм-танца

1. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 81,83

2. Кейтлин Гавайек – (США) – 78,90

3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 74,35

4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 72,79

5. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 72,64

6. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 68,81

7. Анжела Линг – Калеб Уэйн (США) – 61,51

8. – Дейвидас Кизала (Литва) – 54,50