Колесов о мемориале Панина: «Выступление на этом турнире оценил бы на троечку. Короткая была не очень, произвольная – получше»

Фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов прокомментировали свое выступление на Мемориале Панина-Коломенкина, где они стали вторыми.

Кадырова и Колесов начали выступать в паре весной этого года.

Кадырова: Как кататься вместе? Отлично. На тренировках получается уже все, но во время старта все равно это особенное ощущение – немного нервничаешь, учащается дыхание. Мы еще только начинаем свой путь вместе, и я уверена, что все будет.

Колесов: Выступление на этом турнире я бы оценил на троечку, потому что короткая была не очень, произвольная получше. Мы сделали прыжковый контент неплохо.

Кадырова: Какие цели? Мы не хотим давать громких заявлений, потому что мы еще начинающая пара. Но, естественно, на этот сезон это будет стремление к стабильности, выступать от старта к старту с чистым контентом.

Было бы интересно попробовать четверные элементы? Конечно. Мы уже пробовали на лонже, но пока начало сезона, мы решили приостановить.

Колесов: Хочу добавить, что Яся прыгала четверной сальхов в одиночном катании, у нее отличная крутка, поэтому в принципе выучить четверной выброс – это достаточно перспективно в случае с Ясей. Она крутится как бешеная, поэтому постараемся.

Кадырова: Поэтому мне периодически тяжело восстанавливать себя с тройного выброса. Я думаю, четверной дастся даже полегче.