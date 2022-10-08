Галлямов о мемориале Панина: «Рады оценкам, цифры красивые. Но будем стараться, чтобы они были еще краше»

Фигуристы Анастасия Мишина и прокомментировали свою победу на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Мишина и Галлямов победили, набрав 245,79 балла (159,74 за произвольную)

«Начало, от которого можно дальше отталкиваться, положено. Конечно, мы рады нашим оценкам.

Цифры довольно красивые, но будем стараться, чтобы они были еще краше», – сказал Галлямов после проката.

«Самое важное – мы оцениваем наш прокат не по баллам, а все-таки по тому, что мы сделали. Оценки могут быть разными, мы оцениваем свой прогресс.

Мы пересматриваем соревнования и оцениваем тот прогресс, который мы сделали от предыдущего соревнования к следующему», – добавила Мишина.