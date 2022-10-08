Анастасия Мишина: «Как только четверной выброс будет более-менее стабильно получаться, наверное, будем вставлять его в программы»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, планируют ли усложнять программы к Гран-при России, а также поблагодарили болельщиков за поддержку на Мемориале Панина-Коломенкина.

Галлямов: Безусловно, планируем усложнять программу. Если не считать нас уже молодыми, то ребята, которые еще моложе, они уже начинают подтягиваться.

Мы видим, как они стараются усложнять свой контент, и, конечно, мы тоже не собираемся сидеть на месте. Будем усложняться к дальнейшим соревнованиям.

Мишина: Когда ждать четверного выброса? Как только будет более-менее стабильно получаться, когда это будет безопасно, без травм, тогда, наверное, будем вставлять.

Галлямов: Все четверные прыжки учатся сначала на лонже, именно на льду. Прежде чем исполнять нам самим на льду, нужно, чтобы нам помог тренер, чтобы почувствовать это ощущение многооборотного прыжка.

На подготовку к дальнейшим соревнованиям у нас уйдет месяц. На следующей неделе мы уже выйдем кататься, чтобы с двух ног войти в тренировочный процесс.

У нас здесь был не самый большой перерыв, но мы уже не первый и не второй сезон в фигурном катании, мы знаем, как можно преодолевать всякие сложности. Хоть и вчера были соревнования в 10 часов вечера, нам совсем к этому не привыкать.

Мы были на Олимпиаде, в команднике произволка у нас была в 9:30 утра. После этого мы можем сказать, что многое в нашей спортивной жизни повидали и остальное для нас совсем нипочем.

Конечно, спасибо болельщикам, что вчера и сегодня, особенно вчера, в столь поздний час, когда люди уже спят, пришли поболеть, поддержать. Нам безумно приятно. Сегодня еще больше человек было на трибунах, и мы надеемся, что отдали обратную любовь болельщикам.

Мемориал Панина. Мишина и Галлямов победили, Кадырова и Колесов – 2-е, Хабибуллина и Княжук – 3-и