Татьяна Мишина: «Всегда ждем от Туктамышевой два акселя в произвольной. Она уже давно самостоятельный человек, и нам не приходится ее мотивировать»

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Тренер Татьяна Мишина оценила итоги коротких программ на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

После прокатов у мужчин лидирует Михаил Коляда, у женщин – Елизавета Туктамышева. Завтра фигуристы выступят с произвольными программами.

– Как оцените сегодняшние выступления учеников вашей школы?

– Миша (Коляда) всегда впечатляет, когда катается чисто. Но я больше хочу похвалить Глеба (Лутфуллина). Он такой молодец! С каждым прокатом растет и развивается, очень стабильный. Теперь вот будем думать, какие еще фишки добавить в программы.

Увы, я пока не изучила прокаты старших ребят внимательно, потому что не могла утром присутствовать здесь – вела тренировку. Только записи с телефона, но этого мало для профессиональной оценки, поэтому про технику давайте завтра поговорим, когда я все внимательно изучу.

Еще хочется отметить Андрея Мозалева. У него, правда, не все сегодня получилось. А общее впечатление от проката смазывается, если фигурист делает ошибки. Жалко за сальхов. Но я уверена, сегодня у Андрея просто неудачный день.

– Что ожидаете от ваших младших учеников сегодня?

– Скоро Агата Петрова будет завершать женские состязания, волнуюсь за нее. Девочки в последней разминке очень сильные, поэтому не могу прогнозировать результаты. Будем бороться, конечно, и я свою ученицу в любом случае поддержу. Мальчиков‑юниоров у нас целых семеро сегодня. Каждый хорошо настроен, так что даже самой интересно, кто лучше справится.

– Какой контент запланирован завтра у Лизы Туктамышевой?

– Мы всегда ждем от нее два акселя и каскады в произвольной. И чтобы чисто все получилось. У Лизы так, когда она сама настроена и хочет этого. Она уже давно самостоятельный человек, и нам не приходится ее специально мотивировать. Хочет – выходит и блестяще выступает. А нам остается просто радоваться за Лизу.

– Как дела у Андрея Лазукина?

– Он восстанавливается после травмы. Не везет ему как‑то со здоровьем. Но он настроен еще выступать, трудится на тренировках. Так что не теряйте Андрея – он не завершал карьеру, – рассказала Мишина.

Мемориал Панина. Туктамышева выиграла короткую программу, Гущина – 2-я, Садкова – 3-я, Свириденко – 5-я

Мемориал Панина. Коляда выиграл короткую программу, Алиев – 2-й, Мозалев – 4-й, Самсонов – 9-й, Даниелян – 13-й

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