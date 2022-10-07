Китайский фан-клуб Трусовой: «У нее есть никнейм «императрица». Когда она была маленькой, мы называли ее Душабао, булочка с фасолью»

Представительница китайского фан-клуба Александра Трусовой рассказала, за что в Китае любят фигуристку.

– Почему именно Саша – ваша любимая фигуристка? Что вас в ней привлекло?

– Саша – необыкновенная, мне нравятся ее квады, она прыгает их как никто другой и достигает невозможного. Корень моего интереса, как мне кажется, в уникальности Саши. Она не следует по классической дорожке, не идет по чьим-то стопам, убирая квады, чтобы «кататься чисто и артистично». Это ее уникальное искусство – смелое, чистосердечное, в какой-то мере опасное. Нет больше таких, как она.

Не говорю о том, что женственность в фигурном катании – это плохо, нет, это тоже красиво, но Саша – чуть больше, чем это понятие. Она открывает дверь в совершенно новый мир.

– Какой самый запоминающийся подарок вы дарили Саше? Возможно, что-то ей понравилось больше всего?

– Селма! Мы никогда не спрашивали ее о реакции, чтобы не тревожить, но, как нам кажется, ей очень понравился этот презент. Безусловно, не все подарки отправляет официальный фан-клуб, кто-то из фанатов передаёт самостоятельно.

– А имя «Селма» дали собачке болельщики?

– Нет, имя выбирала Саша.

– В российских медиа отмечали, что Сашу в Китае знают по никнейму. Это правда? Как вы называете ее?

– Вы имели в виду «莎莎» (рус. «сальса»)? Это произносится почти как «Саша». Также у нее есть никнейм «莎皇» – «Саша – императрица», поскольку слово, обозначающее русских императоров, в китайском языке произносится почти как ее имя. Также мы называли ее Душабао, когда она была маленькой. Душабао – это китайская сладость, булочка с начинкой из сладкой фасоли, – рассказала представительница фан-клуба.