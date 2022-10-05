Плющенко о допуске российских боксеров к соревнованиям: «Великолепная новость. Значит, должны допустить и другие виды спорта»
Евгений Плющенко прокомментировал новость о том, что боксеров России и Беларуси допустили к международным соревнованиям.
Совет директоров Международной федерации бокса (IBA) проголосовал за отмену предыдущего решения и допустил боксеров России и Беларуси к соревнованиям под своей эгидой с немедленным вступлением в силу.
«Великолепная новость, что бокс допустили до соревнований на международной арене, тем более с нашим флагом и гимном.
Если боксеров допустили – значит, должны допустить и другие виды спорта. Сейчас мы будем с удовольствием этого ждать. Отличная новость», – сказал Плющенко.
Также экс-фигурист ответил на вопрос, могло ли такое решение быть связано с тем, что президентом IBA является россиянин Умар Кремлев.
«Значит, надо ставить наших (россиян) везде», – заявил Плющенко.
Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию к соревнованиям. Боксеры будут выступать под своим флагом
Комментарии