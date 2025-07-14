Этери Тутберидзе: «Если сложилось так, что нет рядом мужчины, надо просто наслаждаться жизнью, как она есть. Нет причин страдать и кого‑то искать»

Этери Тутберидзе поделилась своими взглядами на брак и семью.

– Я считаю, что семьи, которые состоялись, – это тоже профессия. Профессия быть женой, матерью. Любые отношения — это работа, причем ежедневная. Тогда мне придется выбирать – или я в семье, или я работаю.

Конечно, ни одна нормальная женщина не планирует быть матерью-одиночкой. Все девушки видят себя принцессами, которых носят на руках, а вокруг все прекрасно, как в сказке. Но в жизни складывается так, как есть, ты не можешь повлиять на все обстоятельства.

И ты либо принимаешь свою жизнь и рисуешь теми красками, которые есть, либо превращаешь себя в жертву и в каждом интервью рассказываешь, как тебе тяжело, как ты одинока. Я двигаюсь в другом направлении и прекрасно себя чувствую.

– Есть ощущение, будто вы запретили себе быть по-женски счастливой, выбрав работу. Вы же роскошно выглядите!

– Нормально выглядеть – это тоже работа. Мне 51 год. И я не променяла личную жизнь на работу, я просто так живу. Мне нравится видеть результат своего труда, и я себя полностью реализую. Я окружила себя хорошими людьми, я не чувствую себя одинокой.

Мое мнение: если по какой‑то причине сложилось так, что нет рядом мужчины, надо просто наслаждаться жизнью, как она есть. Нет причин страдать и кого‑то искать – если надо, все найдется само. Если «сверху» не надо – придет другое дело, занятие.

Мне кажется, если нужен брак, то семью лучше создавать до 30. Чем старше, тем ты требовательнее к жизни. Пока молод, у тебя как будто нет никаких запросов и ты ко всему готов. А потом начинаешь рассуждать, взвешивать: вот это плохо, это вообще неприемлемо, а этого точно не будет.

Мне сложно вписать кого‑то в эти рамки, и, наверное, уже невозможно. Будет какой-то дискомфорт, а ради чего? Зачем мне сейчас дискомфорт?

– Есть теория, что люди не вступают в отношения, чтобы себя не травмировать, потому что считают, что их могут предать.

– Не предаст только родитель. Мама, папа – они тебя будут любить всегда и ни за что не предадут. А другие – это все равно посторонние люди. Вы встретились, были вместе какой-то период времени, вам было интересно друг с другом, но нет никаких гарантий, что это будет вечно.

Мужчинам постоянно нужно что‑то доказывать – что он еще состоятелен, что завоевывает какую‑то свежую кровь. Поэтому женщины в отношениях так или иначе выбирают соперничество. Я для себя выбрала другое, – сказала Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».