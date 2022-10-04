Федерация фигурного катания России утвердила этический кодекс

Федерация фигурного катания России (ФФКР) утвердила кодекс этики организации.

Соответствующий документ от 26 сентября подписал президент ФФКР Александр Горшков.

В кодексе содержатся общие принципы профессиональной этики и правила поведения, в том числе для спортсменов и тренеров.

«Кодекс разработан в соответствии с положениями Конституции РФ, кодекса этики Международного Союза конькобежцев (ISU), международных и иных нормативных правовых актов РФ, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства», – говорится в документе ФФКР.

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