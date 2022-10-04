Федерация фигурного катания России утвердила этический кодекс

Теги ISU ФФКР Александр Горшков Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) утвердила кодекс этики организации.

Соответствующий документ от 26 сентября подписал президент ФФКР Александр Горшков.

В кодексе содержатся общие принципы профессиональной этики и правила поведения, в том числе для спортсменов и тренеров.

«Кодекс разработан в соответствии с положениями Конституции РФ, кодекса этики Международного Союза конькобежцев (ISU), международных и иных нормативных правовых актов РФ, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства», – говорится в документе ФФКР.

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