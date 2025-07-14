Этери Тутберидзе: «Может, из‑за того, что я мать‑одиночка, я привыкла рассчитывать только на себя»

Этери Тутберидзе заявила, что в жизни привыкла рассчитывать только на себя.

— Я просмотрел ваше интервью с Леонидом Слуцким, и там в самом начале есть интересный момент. Когда на вас вешают звук, вы доделываете работу звукорежиссера и говорите при этом: «Зачем вообще нужны эти мужчины?»

— Это, конечно, была шутка. Может, это из‑за того, что я мать‑одиночка — привыкла рассчитывать только на себя. Это моя реакция на ситуацию, которую я вижу очень часто — и в жизни, и в работе.

Когда ты привык делать все сам, когда ты не рассчитываешь ни на кого — даже если вокруг есть мужчины, — ты все равно берешь и делаешь.

Потому что точно знаешь, что сделаешь это хорошо. И так тебе спокойнее, — сказала Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».