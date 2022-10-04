Плющенко о мобилизации: «Если есть необходимость обучить военному делу нас и спортсменов, мы должны пойти»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о подготовке спортсменов в рамках частичной мобилизации.

«Если есть такая необходимость – обучить военному делу нас и спортсменов, мы должны пойти. Это же не просто так делается.

Значит, есть какая‑то необходимость, есть предпосылки к чему‑то, чего мы (общество) еще пока не знаем. Мы должны к этому нормально относиться.

Если мы действительно мужчины, то мы должны пойти. На обучение, подчеркну. А дальше – скажут, что делать», – сказал Плющенко.

Плющенко о повестках: «Если ты в сборной, должен заниматься фигурным катанием. Армия у нас и так мощная, профессионалов достаточно»

Евгений Плющенко: «Если придет повестка, то я никуда не буду убегать. Мы должны защищать своих детей и наше будущее»

«Это наш генофонд, его нужно сохранить». Как спортсмены отреагировали на мобилизацию – повестки уже идут