«Я посмотрел и сказал: «Ты будешь великим, ты очень быстро крутишься, ты уникален». Плющенко о встрече с 8-летним Ханю

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, что был уверен в великом будущем японского фигуриста, двукратного победителя Игр Юдзуру Ханю.

«Мы с Юдзуру дружили, выступали вместе много, знаю его с восьми лет. Он пришел ко мне, когда я в Японии катался, и говорит: «Евгений, посмотри, как я прыгаю». Я посмотрел и сказал: «Ты будешь великим, ты очень быстро крутишься, ты уникален».

С того времени мы и начали общаться, уже будучи олимпийским чемпионом, он приглашал меня на свои шоу. Он вообще машина, много раз говорил, он с другой планеты.

Мне сложно говорить, какой у него будет формат в шоу – один он будет кататься или будет кто-то еще. Но он делает прекрасные шоу и отдается полностью, таких мало», – сказал Плющенко.

Он также отметил, что готов участвовать в японских шоу.

«У меня было продано шоу «Лебединое озеро» в Японию, они отказались, были подписаны контракты и в Европе. Мы открыты, как сказал Владимир Владимирович Путин, для всего мира и ни от кого не закрываемся, зовем всех к нам», – заключил Плющенко.

Юдзуру Ханю закончил, выиграв все. В чем его величие и почему уход – угроза для всего фигурного катания?