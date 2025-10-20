  • Спортс
Станислава Константинова: «У фигурного катания очень хорошая и активная аудитория, но сам спорт довольно токсичный. С детства вырабатывается панцирь»

Станислава Константинова назвала фигурное катание токсичным видом спорта.

– Как вы попали в шоу «Это хоккей, брат» (фигуристка работает в качестве ведущей – Спортс’’)? Благодаря вашему интересу к хоккею или случайно вышло?

– Это просто стечение обстоятельств. Я начала сотрудничество с одним из спонсоров шоу, и они, наверное, увидели, что я могу себя проявить не только в сфере фигурного катания, но и в какой-то другой. 

Я люблю хоккей как зритель и не претендую на то, чтобы быть хоккейным экспертом. Мне просто нравится смотреть хоккей, следить за интригами и интересными новостями. Этот спорт очень отличается от фигурного катания, но все же это тот же самый лед, поэтому мне очень интересно.

– Как относитесь к внезапно образовавшимся у вас хоккейным хейтерам?

– Прямо как таковых хейтеров у меня, наверное, нет. Есть разные мнения – все-таки хоккей у нас в стране считается больше мужским видом спорта. Женщин в нем не всегда принимают радушно. Если ты девушка и интересуешься хоккеем, то, по мнению некоторых, ты либо ничего не понимаешь, либо ищешь себе мужа. Но к хейту я абсолютно равнодушна. После большого спорта, мне кажется, уже ничего не страшно.

У фигурного катания очень хорошая и активная аудитория, но сам спорт довольно токсичный. С детства вырабатывается защитный барьер, какой-то панцирь. Я спокойно воспринимаю хейт, не принимаю близко к сердцу. У каждого свое мнение, и это нормально. Мне пишут много хороших комментариев и отзывов, поэтому я очень благодарна, – сказала бронзовый призер Универсиады-2019 Константинова.

