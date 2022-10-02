Инна Гончаренко: «Для меня переход Трусовой к Соколовской – неожиданность. Потому что она уже один раз уходила и поняла, что это было ошибочное решение»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала переход от к .

«Для меня новость о переходе Трусовой к Соколовской – неожиданность. Потому что она уже один раз уходила, как мы знаем. И она поняла, что это было ошибочное решение. Сейчас опять...

Единственное, я думаю, что здесь какие-то личные мотивы и эмоции сыграли. Возможно, ее взаимоотношения с сыграли какую-то роль. Но, так как не обладаю информацией, точно сказать не могу.

В начале сезона... Мне кажется, какое-то эмоциональное решение. Трудно оценивать этот переход. Думаю, время покажет. Но такое решение для меня неожиданно», – сказала Гончаренко.

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