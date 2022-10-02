Инна Гончаренко: «Для меня переход Трусовой к Соколовской – неожиданность. Потому что она уже один раз уходила и поняла, что это было ошибочное решение»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская Инна Гончаренко переходы Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Для меня новость о переходе Трусовой к Соколовской – неожиданность. Потому что она уже один раз уходила, как мы знаем. И она поняла, что это было ошибочное решение. Сейчас опять...

Единственное, я думаю, что здесь какие-то личные мотивы и эмоции сыграли. Возможно, ее взаимоотношения с Марком Кондратюком сыграли какую-то роль. Но, так как не обладаю информацией, точно сказать не могу.

В начале сезона... Мне кажется, какое-то эмоциональное решение. Трудно оценивать этот переход. Думаю, время покажет. Но такое решение для меня неожиданно», – сказала Гончаренко.

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