Инна Гончаренко: «Для меня переход Трусовой к Соколовской – неожиданность. Потому что она уже один раз уходила и поняла, что это было ошибочное решение»

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.
«Для меня новость о переходе Трусовой к Соколовской – неожиданность. Потому что она уже один раз уходила, как мы знаем. И она поняла, что это было ошибочное решение. Сейчас опять...
Единственное, я думаю, что здесь какие-то личные мотивы и эмоции сыграли. Возможно, ее взаимоотношения с Марком Кондратюком сыграли какую-то роль. Но, так как не обладаю информацией, точно сказать не могу.
В начале сезона... Мне кажется, какое-то эмоциональное решение. Трудно оценивать этот переход. Думаю, время покажет. Но такое решение для меня неожиданно», – сказала Гончаренко.
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