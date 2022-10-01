Вайцеховская о переходе Трусовой: «Даже не знаю, как реагировать. То ли поздравлять Соколовскую, то ли соболезнования выражать»

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская переходы Александра Трусова Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская оценила новость о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

В августе Вайцеховская уже высказывала мнение о том, что Трусовой, возможно, необходим новый тренер.

«А вот сейчас даже не знаю, как реагировать. То ли поздравлять Соколовскую (с точки зрения профессиональной тренерской карьеры приход спортсменки подобного ранга это, конечно же, большой плюс), то ли соболезнования выражать…

В любом случае обеим – удачи!» – написала журналист.

Елена Вайцеховская: «Для смены стиля, имиджа и впечатления Трусовой, возможно, необходимы другие тренерские руки и другое отношение к собственной карьере»

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1935 голосов
🥇 Наконец-то выиграет золото
26%
Александра Трусова
🥈🥉 Опять вторые и третьи места
74%
Этери Тутберидзе

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