Вайцеховская о переходе Трусовой: «Даже не знаю, как реагировать. То ли поздравлять Соколовскую, то ли соболезнования выражать»

Журналист Елена Вайцеховская оценила новость о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

В августе Вайцеховская уже высказывала мнение о том, что Трусовой, возможно, необходим новый тренер.

«А вот сейчас даже не знаю, как реагировать. То ли поздравлять Соколовскую (с точки зрения профессиональной тренерской карьеры приход спортсменки подобного ранга это, конечно же, большой плюс), то ли соболезнования выражать…

В любом случае обеим – удачи!» – написала журналист.

Елена Вайцеховская: «Для смены стиля, имиджа и впечатления Трусовой, возможно, необходимы другие тренерские руки и другое отношение к собственной карьере»