Японка Накаи с недокрутом исполнила тройной аксель в произвольной программе на юниорском Гран-при в Риге. Это был единственный элемент ультра-си на турнире

Японская фигуристка Ами Накаи с недокрутом исполнила тройной аксель в произвольной программе на этапе юниорского в Риге.

Также спортсменка прыгнула тройной лутц-тройной тулуп, одиночный риттбергер, тройной риттбергег-двойной аксель, тройной флип-тройной сальхов через ойлер, одиночный аксель, тройной лутц.

Тройной аксель в ее исполнении стал единственным элементом ультра-си на турнире юниорок.

Накаи получила 121,75 балла за прокат и заняла итоговое третье место (185,62), уступив кореянке Чжи А Син и американке Сохо Ли.