Гран-при среди юниоров. Мемола, Суто, Наката, Бралин, Сунцев выступят с произвольными программами

10 сентября на этапе Гран-при среди юниоров в Риге юниоры представят произвольные программы. После короткой лидирует итальянский фигурист Николай Мемола.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Юниоры

Произвольная программа

Начало – 11.00 по московскому времени.

Четвертая разминка

17. Ноа Боденштайн (Швейцария)

18. Давид Штейнгарт (Канада)

19. Константин Супаташвили (Грузия)

20. Каспер Йоханссон (Швеция)

21. Кирилл Марсак (Украина)

22. Никита Коваленко (Израиль)

Пятая разминка

23. Роберт Ямпольски (США)

24. Макар Сунцев (Финляндия)

25. Рахат Бралин (Казахстан)

26. Рио Наката (Япония)

27. Цудои Суто (Япония)

28. Николай Мемола (Италия)

Положение после короткой программы

1. Николай Мемола (Италия) – 83,04

2. Цудои Суто (Япония) – 69,64

3. Рио Наката (Япония) – 68,66

4. Рахат Бралин (Казахстан) – 68,66

5. Макар Сунцев (Финляндия) – 67,11

6. Роберт Ямпольски (США) – 65,06

7. Никита Коваленко (Израиль) – 59,06

8. Кирилл Марсак (Украина) – 58,94

9. Каспер Йоханссон (Швеция) – 57,39

10. Константин Супаташвили (Грузия) – 57,11

11. Давид Штейнгарт (Канада) – 55,34

12. Ноа Боденштайн (Швейцария) – 55,10

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге