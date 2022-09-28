Бетина Попова: «Трусова выросла очень сильно – стала очень женственной и в обычной жизни, и на льду. Такая она прям девушка-девушка»

Бывшая российская фигуристка, хореограф оценила новую короткую программу Александры Трусовой.

– выступала в короткой программе под блюз I Put A Spell On You. Как оцените ее новый образ?

– Образ замечательный! Сашка выросла очень сильно – стала очень женственной и в обычной жизни, и на льду. Такая она прям девушка-девушка. И ей действительно идет эта музыка.

Пока видно, что программа еще не совсем вкатана, потому что это были лишь контрольные прокаты, но образ ей, несомненно, идет. Саша в этом себя очень хорошо чувствует.

Еще со времен «Ангелов Плющенко», где она катала такую зеленую феечку, Саша была нежной и лиричной. С такой программой она отлично справляется. И характер Саши в этой музыке хорошо раскрывается. Все-таки блюз достаточно дерзкий, – сказала Попова.