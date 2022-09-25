Анна Погорилая: «Думаю, Трусова недовосстановилась после Олимпиады. Плюс она взрослеет, немного меняется тело»

Бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая прокомментировала новость о том, что Александра Трусова снялась с произвольной программы на контрольных прокатах.
«Я думаю, что после Олимпиады она еще недовосстановилась. Плюс, видимо, идет доформирование организма. Она взрослеет еще. Нужно организму перестраиваться.
Но я думаю, что ничего страшного, что произвольную программу пропустила. Короткая программа была прекрасна. Как постановка, так и исполнение.
Сейчас и сезон для многих спортсменов непростым получается. Для кого‑то послеолимпийский. Так что он будет непростым в любом случае. Думаю, она сейчас довосстановится и придет в форму», – сказала Погорилая.
«После олимпийского сезона спортсмены очень часто берут перерыв. Плюс у Саши сейчас немного меняется тело. После Олимпиады у нее была огромная нагрузка.
Видимо, организму нужно дать ещё восстановиться. Однако в любом случае видно, что в межсезонье они очень хорошо поработали.
Короткая программа у нее мне понравилась, как‑то по‑другому удалось посмотреть на Сашу. Желаю ей скорейшего выздоровления», – приводит слова Погорилой «Матч ТВ».
Эй, а где все фигуристы? Мы их так ждали на прокатах, но даже Трусова снялась