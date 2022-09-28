Елена Радионова: «Если Дэвис и Смолкин приедут в Россию и выступят, то поставят жирную точку в вопросе – остаются в США или нет»

Теги сборная России танцы на льду Елена Радионова Диана Дэвис Глеб Смолкин Серия Гран-при России Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова прокомментировала распределение фигуристов по этапам российского Гран-при.

Танцевальный дуэт Диана ДэвисГлеб Смолкин, тренирующийся в США, заявлен на этапы в Москве и Перми.

«Очень много было информации по поводу пары Дианы и Глеба – в том числе будут выступать в России или нет.

Если ребята приедут в Россию и выступят, то докажут, что не надо доверять никаким слухам. Поставят жирную точку в вопросе – остаются в США или нет», – сказала Радионова.

Валиева и Трусова в деле, Щербаковой нет, Дэвис и Смолкин заявлены на два этапа (но приедут ли): кто выступит на Гран-при России?

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