Композитор Гольдштейн: «Иногда тренеры берут музыку, как у других фигуристов, специально. Они думают, что программа их воспитанников будет лучше»

Композитор Александр Гольдштейн высказался о ситуациях, когда фигуристы катаются под одинаковую музыку.

«Мое твердое мнение, что если ты берешь музыку, под которую уже кто-то катался, то должен быть уверен, что сделаешь это лучше. Есть огромный риск, что тебя будут сравнивать, причём не в твою пользу. Можно ли брать? Можно. Но при уверенности, что ты сделаешь лучше, чем у другого.

Бывали ли случаи, когда ко мне приходили два клиента с одинаковой музыкой? Такое было, я пытался их как-то отговорить. Но иногда тренеры стараются взять музыку, как у других фигуристов, специально. Они думают, что программа их воспитанников будет лучше. Отговорить в таких случаях очень сложно. Все уверены в себе.

Моя задача – донести все это до их сведения, а окончательное решение будет уже за тренерами, спортсменами, хореографами. Послушают или не послушают. Послушают – хорошо», – сказал Гольдштейн.

«Был ли в последние годы у кого-то из фигуристов выбор музыки, который меня удивил? Есть приятное удивление. Для Кондратюка взяли музыку из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» – прекрасный сюрприз, и он хорошо это сделал.

Мне он понравился уже во время контрольных прокатов, когда ещё не обращали на него такого внимания. Я сказал, что он понравился больше всех, и в итоге Кондратюк показал лучшие результаты в этом сезоне», – добавил композитор.