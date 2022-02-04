Плющенко о командном турнире Пекина-2022: «В танцах нет альтернативы Синициной и Кацалапову. Не ставить же Дэвис и Смолкина – это незаслуженно!»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о составе сборной России на командный турнир Пекина-2022, который стартует 4 февраля.

«Тут возможны любые варианты. Разве что в танцах расклад очевиден – из-за отсутствия в Пекине на данный момент Степановой и Букина. Меня это поразило. Жаль, что они пропускают командный турнир. Пара-то замечательная. Наверное, после Олимпиады узнаем, что им помешало.

Теперь в танцах нет альтернативы Синициной и Кацалапову. Не ставить же третью пару Дэвис – Смолкин, которые на чемпионате Европы заняли седьмое место. Это несправедливо и незаслуженно! Я, кстати, не исключаю, что у нас и в других дисциплинах после короткой программы изменений не будет.

По крайней мере, если первые номера откатают и произвольную, не удивлюсь. Но последнее слово, разумеется, за федерацией.

Мне кажется, нет смысла гадать, кого 6 и 7 февраля увидим на льду. Уверен в одном – первое место в команднике в любом случае не упустим. Состав у нас мощный, сбалансированный. Ребята умеют все. И кататься, и вращаться, и прыгать четверные. Главное – справиться с психологическим давлением», – сказал Плющенко.

Загадка фигурного командника – Степанова и Букин мимо (есть только одно объяснение), зато открыта дорога к медалям для Дэвис и Смолкина