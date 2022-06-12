Букин об отстранении россиян от международных стартов: «Рад, что федерация нас поддерживает. Надеюсь, что все будет хорошо, все встанет на свои места»

Российский фигурист , выступающий в танцах на льду с , заявил, что рад поддержке Федерации фигурного катания России во время отстранения спортсменов от международных стартов.

В марте этого года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от соревнований под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. Конгресс ISU в июне продлил отстранение на неопределенный срок.

«Я очень рад, что федерация поддерживает нас. Надеюсь, что все будет хорошо, все встанет на свои места. И мы будем понимать, что происходит и как все будет дальше продолжаться», – сказал Букин.

Также фигурист прокомментировал новость о том, что ФФКР создаст комиссию по этике.

«Это меня никак не касается. Думаю, что если они ее создают, значит она нужна, я не деятель федерации», – сказал Букин.