Букин об отстранении россиян от международных стартов: «Рад, что федерация нас поддерживает. Надеюсь, что все будет хорошо, все встанет на свои места»

Теги сборная России ISU танцы на льду ФФКР Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, заявил, что рад поддержке Федерации фигурного катания России во время отстранения спортсменов от международных стартов. 

В марте этого года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от соревнований под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. Конгресс ISU в июне продлил отстранение на неопределенный срок. 

«Я очень рад, что федерация поддерживает нас. Надеюсь, что все будет хорошо, все встанет на свои места. И мы будем понимать, что происходит и как все будет дальше продолжаться», – сказал Букин.

Также фигурист прокомментировал новость о том, что ФФКР создаст комиссию по этике.

«Это меня никак не касается. Думаю, что если они ее создают, значит она нужна, я не деятель федерации», – сказал Букин. 

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