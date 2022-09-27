Тарасова о предложении Терюшкова приостановить ледовые шоу: «Еще бы мне думать о его словах. Пусть сидит и отдыхает»

Теги Татьяна Тарасова Роман Терюшков ледовые шоу Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, который заявил, что ледовые шоу стоит приостановить.

«Еще бы мне думать о словах Терюшкова. Он какой-то Роман Игоревич из миллиона. Негатив на шоу «Танцы на льду» идет только от него. Не знаю никаких неизвестных людей с непонятной ориентацией в этом шоу.

Если ему не нравится, то пусть не смотрит. Есть множество других программ. Пусть сидит и отдыхает», – сказала Тарасова.

Депутат Терюшков: «Останавливать стоит не футбол, а шоу, как «Танцы на льду», которые не несут духоподъемной силы, а пропагандируют бог знает что»

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