Тарасова о предложении Терюшкова приостановить ледовые шоу: «Еще бы мне думать о его словах. Пусть сидит и отдыхает»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова депутата Госдумы Романа Терюшкова, который заявил, что ледовые шоу стоит приостановить.

«Еще бы мне думать о словах Терюшкова. Он какой-то Роман Игоревич из миллиона. Негатив на шоу «Танцы на льду» идет только от него. Не знаю никаких неизвестных людей с непонятной ориентацией в этом шоу.

Если ему не нравится, то пусть не смотрит. Есть множество других программ. Пусть сидит и отдыхает», – сказала Тарасова.

Депутат Терюшков: «Останавливать стоит не футбол, а шоу, как «Танцы на льду», которые не несут духоподъемной силы, а пропагандируют бог знает что»