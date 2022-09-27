Тарасова об отъезде Давыдовой из России: «Российскому спорту надо подумать, почему она уехала. От хорошего не уезжают»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию высказалась об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой.

Давыдова – генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР).

«Уехала и уехала. Ничего критичного в этом нет. Миллионы людей уезжают из страны в страну.

Надо узнать, почему она приняла такое решение. Наверное, кто-то ее обидел.

Российскому спорту надо подумать, почему она уехала. От хорошего не уезжают», – сказала Тарасова.

Пятикратная олимпийская чемпионка, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова покинула Россию (Матч ТВ)