Прокофьева о короткой программе Коляды: «Щелкунчик» – замечательный, всем он нравится. Но посмотрим, может быть, со временем его поменяем»

Тренер Татьяна Прокофьева рассказала о программах на новый сезон.

«Тема его новой произвольной программы стала вырисовываться где-то в апреле. За свою спортивную карьеру Миша катал разнообразные программы, и когда встал вопрос о новой постановке, я ему сказала: «Давно не видела тебя в танго». Он согласился.

Мы посоветовались с Алексеем Николаевичем. Мишин сказал, что идея с танго неплохая и приветствует ее. Начали искать музыку, но нам всегда хотелось, чтобы спортсмены тоже участвовали в музыкальном выборе, потому что важно понимать, что им нравится, что нет. Тем более, если речь идет о Мише, который очень тонко чувствует музыку, умеет ее передать.

И Миша предложил композицию Альфреда Шнитке «Танго в сумасшедшем доме». Я очень люблю это произведение. Его брали фигуристы, но не так часто. И хотя музыка несколько философичная, я восприняла ее позитивно. Алексей Николаевич и постановщик Илья Авербух одобрили выбор.

И как-то одно зацепилось за другое и пошло. Первые, скажем так, наброски программы, которую мы показали на показательных выступлениях в Игоре, затем на сборе в Куршевеле, на прокатах в Петербурге, получили позитивные отклики.

В процессе постановки не возникало никаких «препятствий», сложностей -- всё как-то очень органично получалось. Но одно дело – постановка и творческий процесс работы над программой, а другое – стабильность и прогресс в прыжках. Всё это должно быть взаимосвязано.

В этом сезоне сдвигается соревновательный период, чуть позже начинаются старты, поэтому разумно подготовиться и подходить к ним постепенно. Но даже по первым прокатам Миши можно определенно сказать: программа удалась.

Короткую мы пока оставили – «Щелкунчик» Чайковского. Дальше посмотрим. Программа замечательная, всем она нравится. Миша много раз катал ее на показательных. Катал прекрасно, как по нотам. Таким было его выступление на прокатах в Петербурге.

Так что на данный момент у Миши эти две программы. Акцент, естественно, делается на четверные, на то, чтобы он себя более уверенно чувствовал, уверенно всё исполнял. Посмотрим, может быть, со временем короткую программу поменяем. Появятся идеи, новая программа, как это случилось у Лизы Туктамышевой», – сказала Прокофьева.