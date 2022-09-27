Давыденко о программе Мозалева под Led Zeppelin: «Сказал Андрею: «В таком стиле ты еще не катался, а спортсмену нужно раскрывать себя со всех сторон»

Тренер Кирилл Давыденко рассказал о новой короткой программе под песню группы Led Zeppelin.

«Меня знают как меломана, я люблю очень разную музыку, от классики до авангарда, известные рок-группы, в частности, Led Zeppelin. На тренировках всегда включаю те ли иные композиции, которые мне нравятся, которые нахожу.

Перед началом сезона у меня появилась идея, а почему бы не попробовать для новой программы Андрея одну из песен Led Zeppelin, которую я часто ставлю на тренировках? «В таком стиле, – говорю, – ты еще не катался, а спортсмену нужно раскрывать себя со всех сторон».

Андрей кивнул, дома послушал другие альбомы группы и предложил свой вариант, который понравился. И мы соединили две части – «I Can’t Quit You Baby» и «Kashmir». Первая понравилась Андрею, и вторую предложил я.

Совершенно точно, в таком стиле Андрей еще не катался. Легко ли ему было осваивать новую манеру? Об этом лучше спросить его самого. Но в любом случае, думаю, работать Андрею интересно. В нашей группе сильный хореограф и прекрасный постановщик – Денис Сергеевич Лунин и Игорь Александрович Кощеев.

Естественно, перед началом постановочной работы я советовался с ними, реально ли вытащить из спортсмена то, что он еще не катал и не показывал? И они ответили, да. Так появилась новая короткая программа под композиции Led Zeppelin.

А с произвольной, вообще, была смешная история. Каждое утро, собираясь на работу, я включаю одну интернет-радиостанцию – мне нравится их минималистическая музыка. И вот как-то, находясь в ванной, слышу интересную композицию. Думаю, ну ладно, потом запишу название, музыку часто повторяют.

Проходит несколько дней, я в душе, и опять заиграла эта композиция. Я бегом из ванной, записать название. Думаю, это точно знак. Клянусь, так и было. Приношу музыку на лед, включаю, говорю: «Ребята, давайте-ка послушаем». И она как-то сразу всем зашла.

Оригинальная музыкальная версия достаточно долгая. Но тем же вечером Денис Лунин ее «порезал», сделал черновой вариант. Вот так была найдена музыка из альбома «Кербер» Яна Тирсена для произвольной программы Андрея.

Она понравилась постановщикам программы и . Елена Станиславовна придумала сюжет – с рукой, которая якобы начинает жить собственной жизнью, но затем всё это оказывается сном.

Когда программа ставилась, Денис Лунин помогал с «ногами», потому что он очень хорошо знает Андрея, чувствует, что ему удобно «под ногу», что нет. Ну а после программу отрабатывали с хореографом Игорем Кощеевым», – сказал Давыденко.