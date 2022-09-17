«Мы старались раскрыть новые стороны Мозалева. Другая музыка, другое осмысление, другая культура движений». Давыденко о новых программах

Тренер Кирилл Давыденко рассказал о программах фигуриста Андрея Мозалева на предстоящий сезон.

«Внутри страны у ребят достаточно серьезная конкуренция – и у мальчиков, и у девочек. Это тоже должно подстегивать.

Мы старались новыми постановками раскрыть новые стороны Андрея Мозалева. Мы взяли короткую программу на музыку группы Led Zeppelin – я думаю, все знают такую «команду».

В произвольной программе достаточно минималистичная музыка (Kerber в исполнении Яна Тьерсена – Sports.ru). Она не классическая, но такая вот минималистичная, где-то немножечко тревожная. Такая, можно грубо выразиться, интеллектуальная музыка.

Она другая, подобной музыки, подобного стиля у нас не было ни в короткой, ни в произвольной программах. Другая музыка, другое осмысление, другая культура движений.

Экспериментировать не страшно. Ни в коем случае. Наоборот, это интересно, у нас же процесс творческий. Что, мы взяли одну, грубо говоря, стилистическую ноту и по ней дальше работаем-работаем-работаем? Нет, я бы так не хотел.

Поэтому мне интересно именно раскрывать человека – ну, и в первую очередь, моих хореографов – с разных сторон», – сказал Давыденко.