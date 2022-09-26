Российский тренер высказался о новой произвольной программе , посвященной Олимпиаде в Пекине.

«Произвольная программа Валиевой — это вызов всей той обстановке, которая имела место в прошлом сезоне. Наверное, это ответ всем недоброжелателям, которые говорили разное, писали и до сих пор пишут. Оценивать эту постановку как искусство… Камила всегда хорошо катается. Для меня тут ничего не поменялось, кроме вот этой новой идеи.

Думаю, что вчерашний прокат дался Валиевой тяжело не столько эмоционально, сколько физически. Конечно, они сбросили после такого трудного сезона. Видимо, чуть‑чуть дали слабинку, чуть‑чуть набрали вес. Конечно, это все сказывается — прокаты даются тяжелее. И поздний набор формы. Думаю, что все встанет на свои места.

Я не думаю, что это вопрос эмоций. Это вопрос желания двигаться дальше. Главное, чтобы Камиле не обрубили это желание всевозможные СМИ, разговоры, допинги и так далее. Если желание будет, все остальное можно преодолеть», — сказал Давыдов.

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала