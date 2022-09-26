«В этой программе Муравьева кричит душой. Соне нужно набрать форму, тогда она раскроется в новых красках». Тренер Михайлов после контрольных прокатов

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Тренер академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов оценил выступление Софьи Муравьевой на контрольных прокатах в Москве.

– В целом, если учитывать, что два месяца назад не было готово ничего, Соня не каталась с середины апреля, то все хорошо. Она перестала тренироваться из-за травм – сперва надкостницы заболели, потом стопа.

Соня – молодец, представила программы, хорошо их презентовала, старалась. В произвольной у нее по задумке будет два тройных акселя, и по развитию дальше выход в четверные прыжки.

Но пока мы не можем о них говорить, потому что она восстанавливается. В целом мы довольны, что она справилась. Для нее это тяжело, у нее первый сезон, и она не в полной готовности в него входит. А когда ты не готов, уверенность немного пропадает.

Совокупность вещей произошла, плюс неполноценная подготовка из-за травмы, которая и по сей день остается. Мы лечимся, мы на правильном пути, потому что у нее есть улучшения. Но мы не можем в полную силу тренироваться, много прыгать. А стабильность приходит от количества, от физической формы.

– Как вам ее представление новых программ?

– Они все начинают приобретать полномасштабность, когда появляется накатанность. Тогда происходят дополнения, изменения и все перерастает в качество. В целом я очень доволен, как она все показала. Короткую (под песню Proud – Sports.ru) мы подобрали довольно быстро, Соне очень понравилось. Это ее внутренняя история, мини-жизнь в фигурном катании.

Достаточно эмоциональная программа, в ней нет страданий, мы развиваем образ. А то, что недостаточно эмоций, – мы это доработаем. Это программа, в которой она кричит душой. Очень эмоциональной она получилась, но Соню надо к ней подвести. Нельзя прожить все это за один день, нужно дать программе раскрыться. А Соне – набрать форму. Тогда она раскроется в новых красках.

А произвольная… Ясное дело, что классическую Джульетту уже катали-перекатали. Трудно сделать ее оригинальной, поэтому Сонина Джульетта получилась с определенной особенностью. В этой лирической героине как бы живут две личности – классическая и ее обратная сторона. Более экспрессивная, импульсивная и сумасбродная.

И в конце программы именно эта, обратная сторона личности как бы разбивает колбу и не дает случиться трагедии, спасает Джульетту. У нас эта история получилась с хэппи-эндом, – рассказал Михайлов.

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