Ирина Роднина: «Контрольные прокаты превратили в какое-то шоу. Участвуешь ты в них или нет – это ни о чем не говорит и на сезон никак не влияет»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Александра Трусова контрольные прокаты Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что Александра Трусова снялась с контрольных прокатов после короткой программы.

«Трусова снялась с контрольных прокатов? Эти контрольные прокаты превратили в какое-то шоу.

Контрольные прокаты – это исключительно для специалистов и самих спортсменов.

Но так как мы сейчас не знаем, как у нас будет складываться сезон, потому что по крайней мере до 2023 года мы без международных соревнований, Первый канал решил устроить концерт.

Участвуешь ты в контрольном прокате или нет – ни о чем не говорит. На сезон это никак не влияет», – сказала Роднина.

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