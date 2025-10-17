  • Спортс
  Нина Пинзарроне о причинах пропуска Гран-при: «Мне делали много инъекций в стопы из-за прежних проблем. Кожа стала хрупкой – и рана на колене загноилась»
Бельгийская фигуристка Нина Пинзарроне рассказала о проблемах со здоровьем.

Ранее она снялась с этапов Гран-при в Канаде и Японии.

«Последние несколько месяцев были довольно тяжелыми, особенно в физическом плане. Сначала у меня был небольшой перелом пальца ноги, потом другие незначительные проблемы, потребовавшие хирургического вмешательства.

Что это было? В последние годы мне делали много инъекций в стопы из-за прежних проблем. Из-за кортизона, противовоспалительных препаратов, инъекций и прочего моя кожа стала хрупкой, и в районе колена загноилась рана. Нам пришлось ее тщательно очистить, из-за чего я долгое время – около четырех недель – не могла выходить на лед. Это был долгий процесс, мне пришлось запастись терпением.

Мы с командой решили отказаться от Гран-при: это особый сезон, в котором мы больше концентрируемся на второй половине сезона – чемпионате Европы, Олимпийских играх и чемпионате мира. Но это вовсе не шаг назад, а просто чуть более конструктивный способ не перегружать себя и на 100% восстановиться к следующему турниру. Скорее всего, это будет чемпионат Бельгии (22 ноября) в Дерне – на катке, где я тренируюсь каждый день.

Я хочу приехать в Италию максимально подготовленной, показать свой лучший результат и в полной мере насладиться Олимпийскими играми, потому что такое случается нечасто», – сказала Пинзарроне.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: DHnet
logoГран-при
Нина Пинзарроне
травмы
logoсборная Бельгии
женское катание
