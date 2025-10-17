Джейсон Браун: «Показываю следующему поколению, что в спорте есть место фигуристам, у которых проблемы с четверными»

Джейсон Браун не реагирует на критику за отсутствие четверных.

«На протяжении многих лет я боролся с критикой, читал разные вещи и как бы разочаровывался в себе.

В конце концов, самое прекрасное в нашем спорте то, что фигурное катание – это еще и искусство. А искусство предназначено для критики. Весь его смысл в том, что оно немного субъективно: люди могут посмотреть, проанализировать и высказаться. Кому-то действительно нравится, кому-то – нет. Это обсуждаемо.

Что касается квадов, я каждый день выхожу на лед и стараюсь стать лучше, чем был накануне. Работаю над элементами, уделяю этому большое количество внимания.

Думаю, что реагировать на критику можно двояко. С одной стороны, можно сказать, что мне нет места в спорте. С другой – я могу быть лучше. Выступая, я показываю следующему поколению, что в спорте есть место фигуристам, у которых проблемы с четверными прыжками. Можно максимально использовать нынешнюю систему судейства для достижения успеха.

Если бы я ушел, сказав, что не могу прыгнуть квад и мне нет места в спорте – дальше-то что? Что я этим скажу подрастающим спортсменам?

Я чувствую, что в нашем виде спорта есть много удивительных атлетов и невероятных артистов, которые не нашли бы себе место в спорте, если бы я об этом не говорил», – отметил американский фигурист.