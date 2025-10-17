9

Джейсон Браун: «Показываю следующему поколению, что в спорте есть место фигуристам, у которых проблемы с четверными»

Джейсон Браун не реагирует на критику за отсутствие четверных.

«На протяжении многих лет я боролся с критикой, читал разные вещи и как бы разочаровывался в себе.

В конце концов, самое прекрасное в нашем спорте то, что фигурное катание – это еще и искусство. А искусство предназначено для критики. Весь его смысл в том, что оно немного субъективно: люди могут посмотреть, проанализировать и высказаться. Кому-то действительно нравится, кому-то – нет. Это обсуждаемо.

Что касается квадов, я каждый день выхожу на лед и стараюсь стать лучше, чем был накануне. Работаю над элементами, уделяю этому большое количество внимания.

Думаю, что реагировать на критику можно двояко. С одной стороны, можно сказать, что мне нет места в спорте. С другой – я могу быть лучше. Выступая, я показываю следующему поколению, что в спорте есть место фигуристам, у которых проблемы с четверными прыжками. Можно максимально использовать нынешнюю систему судейства для достижения успеха.

Если бы я ушел, сказав, что не могу прыгнуть квад и мне нет места в спорте – дальше-то что? Что я этим скажу подрастающим спортсменам?

Я чувствую, что в нашем виде спорта есть много удивительных атлетов и невероятных артистов, которые не нашли бы себе место в спорте, если бы я об этом не говорил», – отметил американский фигурист.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
мужское катание
logoсборная США
logoДжейсон Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейсон Браун об общении с Медведевой: «Очень по ней скучаю! В последний раз мы разговаривали на Олимпиаде в Пекине»
23сегодня, 10:49
Джейсон Браун: «Главная цель – поехать на Олимпиаду, попасть в командник и помочь США выиграть золото»
7сегодня, 10:44
Соперники Гуменника на Олимпиаде-2026: кто уже готов, а у кого сомнения и травмы
7вчера, 18:15
Главные новости
Ирина Роднина: «Слово «соревноваться» в отношении Валиевой – понятие пока далекое»
116 минут назад
Гран-при Франции. Сакамото, Левито, Ким Чхэ Ен, Лин-Грейси, Сумийоши, Накаи выступят с короткими программами
2323 минуты назад
Гран-при Франции. Миура и Кихара, Стеллато-Дудек и Дешам, Павлова и Святченко покажут короткие программы
224 минуты назад
Американец Браун о выступлении Гуменника на олимпийском отборе: «Впечатляюще. Хорошо, когда участвуют все»
16сегодня, 10:58
Джейсон Браун об общении с Медведевой: «Очень по ней скучаю! В последний раз мы разговаривали на Олимпиаде в Пекине»
23сегодня, 10:49
Джейсон Браун: «Главная цель – поехать на Олимпиаду, попасть в командник и помочь США выиграть золото»
7сегодня, 10:44
Луна Хендрикс поменяла музыку к короткой программе
7сегодня, 10:29
Нина Пинзарроне о причинах пропуска Гран-при: «Мне делали много инъекций в стопы из-за прежних проблем. Кожа стала хрупкой – и рана на колене загноилась»
3сегодня, 10:16
Алексей Мишин: «Семененко испытывает трудности при подготовке к этапу Гран-при в Красноярске»
38сегодня, 08:11
Расписание Гран-при Франции: там выступят Малинин, Сяо Хим Фа, Сакамото, Левито, Фурнье-Бодри и Сизерон
34сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
1вчера, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
115 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1310 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13