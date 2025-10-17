Ирина Роднина: «Слово «соревноваться» в отношении Валиевой – понятие пока далекое»

Ирина Роднина высказалась о желании Камилы Валиевой вернуться в фигурное катание.

В декабре заканчивается дисквалификация Валиевой по допинг-делу. Фигуристка приступит к тренировкам 25 октября в группе Светланы Соколовской .

«Не вижу смысла приводить примеры, когда после длительного перерыва спортсмен возвращался на самые высокие позиции. Каждый случай индивидуален.

Другой вопрос, что возвращаются на былой уровень те, кто уже устоялся в психике и физическом состоянии. Камила же была вынуждена прервать карьеру совсем молодой. С тех пор ее тело поменялось, да и в психике наверняка произошли изменения.

Слово «соревноваться» в отношении нее – понятие пока далекое. Для начала надо снова тренироваться, набрать форму. Чтобы побеждать, нужно восстановить тот набор элементов, который у нее был раньше. А это достаточно сложно. Поэтому, в первую очередь, ей необходимо заняться текущей формой и арсеналом», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.

