Ирина Роднина: «Слово «соревноваться» в отношении Валиевой – понятие пока далекое»

Ирина Роднина высказалась о желании Камилы Валиевой вернуться в фигурное катание.

В декабре заканчивается дисквалификация Валиевой по допинг-делу. Фигуристка приступит к тренировкам 25 октября в группе Светланы Соколовской.

«Не вижу смысла приводить примеры, когда после длительного перерыва спортсмен возвращался на самые высокие позиции. Каждый случай индивидуален.

Другой вопрос, что возвращаются на былой уровень те, кто уже устоялся в психике и физическом состоянии. Камила же была вынуждена прервать карьеру совсем молодой. С тех пор ее тело поменялось, да и в психике наверняка произошли изменения.

Слово «соревноваться» в отношении нее – понятие пока далекое. Для начала надо снова тренироваться, набрать форму. Чтобы побеждать, нужно восстановить тот набор элементов, который у нее был раньше. А это достаточно сложно. Поэтому, в первую очередь, ей необходимо заняться текущей формой и арсеналом», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.

Камила Валиева возвращается в фигурку – уже скоро и без Тутберидзе

«Я не смогу полюбить Валиеву, что бы она ни сделала на льду». Зачем возвращается Камила?

Я хочу, чтобы Валиева выступала, но не верю, что она вернется всерьез

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
