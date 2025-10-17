7

Джейсон Браун: «Главная цель – поехать на Олимпиаду, попасть в командник и помочь США выиграть золото»

Американский фигурист Джейсон Браун хочет выступить в команднике Олимпиады-2026.

– Каково тебе было выступать две недели подряд (на турнирах ISU Challenger в Казахстане и Грузии)?

– Мне действительно понравилось. Это точно непросто, но в то же время мне хочется стать лучше в этом аспекте. Кажется, у меня никогда такого не было. Так что для меня это новый опыт – забавно озвучивать подобное после 25 лет карьеры. Не могу сказать, что многого не пробовал в спорте, но точно не соревновался на двух стартах подряд. С другой стороны, в этом сезоне у меня этапы Гран-при в США и Финляндии, они тоже идут подряд – я подумал, что это будет неплохая тренировка.

Я очень надеюсь попасть на Олимпиаду. Не знаю, как в итоге решат вопрос с командным турниром, но хочу быть максимально подготовленным к нему – в этом случае мне тоже придется выступать дважды за неделю. Так что стараюсь максимально готовиться к прокатам подряд.

– Можно ли сказать, что это твой последний сезон?

– Пока что я не говорил официально, что завершаю карьеру. Причина этому – восемь лет назад я уже собирался уходить, затем думал завершить карьеру четыре года назад. И вот мы здесь. Не хочу ставить точку в этом вопросе, но и не заглядываю дальше текущего сезона.

Моя главная цель – идеально провести сезон, поехать на Олимпиаду, попасть в командный турнир и постараться помочь США выиграть золото. Это моя мечта, – сказал Браун.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
logoДжейсон Браун
мужское катание
logoсборная США
logoОлимпиада-2026
