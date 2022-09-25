Ренат Лайшев: «Трусова, скорее всего, перестраховалась. Штаб Тутберидзе выстраивает программу подготовки, им виднее»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о снятии фигуристки Александры Трусовой с контрольных прокатов в Москве.

«Вчера я был на прокатах, вчера Трусова великолепно выступила, ярко и собрала больше всех аплодисментов и сувениров. Раз снялась, имеет право. Думаю, что это тренерская тактика.

Вчера не было никаких помех в ее катании, было видно, что Саша в прекрасной форме. Она выросла в своем мастерстве и уверенно заявила о себе в короткой программе.

Трусова, скорее всего, просто перестраховалась сейчас. Тренерский штаб Тутберидзе выстраивает определенную программу подготовки, им виднее», – сказал Лайшев.

Александра Трусова снялась с контрольных прокатов из-за травмы спины