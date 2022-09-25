Бестемьянова о контрольных прокатах: «Пока Хавронина и Чиризано не показывают тех чувств и жизни. Ждала большего от Худайбердиевой с Базиным»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила контрольные прокаты фигуристов в Москве.

24 сентября танцевальные дуэты представили ритм-танцы.

«Мне очень понравился Некрасов со своей новой партнершей (Елизаветой Пасечник). Технически эта пара хороша, но во второй части они немного не успевали за темпом.

Большая поклонница Чиризано, но пока они (с Ириной Хаврониной) не показывают тех чувств и жизни. Ждала большего от Худайбердиевой с Базиным», – сказала Бестемьянова.

У Худайбердиевой и Базина – California Dreamin’, у Пасечник и Некрасова – Gasolina. Вся музыка для ритм-танцев у дуэтов