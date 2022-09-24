Софья Акатьева: «Было тяжело подготовиться после травмы колена. Но я старалась тренироваться по максимуму, сколько могу»

Российская фигуристка поделилась впечатлениями от выступления на контрольных прокатах сборной.

«Я очень рада, что я выступаю здесь, это большая честь и ответственность.

Я очень много работала над тройным акселем, в какое-то время он не получался. В этот момент главное – не сдаваться. Я продолжила над ним работать, и он получился.

Когда я вышла на лед, немного волнения было. Оно есть на всех соревнованиях, я учусь с ним бороться, расслаблять себя перед прокатом. Для меня это новый уровень.

Было тяжело подготовиться после травмы колена. Но я старалась тренироваться по максимуму, сколько могу. Колено становится уже лучше. Надеюсь, что все будет хорошо», – сказала Акатьева в эфире Первого канала.